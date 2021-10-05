Корнієнко: Рада може розглянути питання відставки спікера Дмитра Разумкова в четвер

Це можуть зробити без звітів Разумкова та голови Рахункової палати.

Верховна Рада може розглянути питання відкликання Дмитра Разумкова з посади глави парламенту у цей четвер, 7 жовтня. Питання будуть розглядати навіть без звітів Разумкова та голови Рахункової палати.

Про це на брифінгу в парламенті заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

"Ми ще не розглянули про внесення питання (про відставку спікера. – Ред.) до порядку денного сесії. Зараз після перерви ми розглянемо це питання. Якщо буде підтримка зали, то, можливо, у четвер буде розглядатися питання про відставку Голови Верховної Ради України", – заявив він.

Корнієнко наголосив, що це питання може бути розглянуто без звіту Голови ВРУ.

"Ця норма не забороняє голосувати це питання. Можна голосувати. Згідно з нашим трактуванням Регламенту… Коли Верховна Рада голосує такі важливі питання, то можна відходити по строках… Навіщо зволікати з таким важливим питанням.., якщо можна швидше рухатися", — додав він.

Нагадаємо, що Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань. Відсторонення діє на два пленарні дні. Ініціювали відсторонення "Слуга народу", "Довіра" і "За майбутнє".

Повноцінно відкликати його, за словами представника регламентного комітету, зможуть і на цьому тижні.

Глава Верховної Ради повинен підготувати звіт про роботу та виконання кошторису, а Рахункова палата має надати висновок. Ці документи надаються депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду питання відкликання в залі.

"Голосування за саму відставку Спікера відбувається не пізніше ніж як на 10 день після включення питання до порядку денного. Дату розгляду визначає не Спікер, а Верховна Рада. Отже, зміна Спікера цілком реальна на цьому пленарному тижні", – заявив Павло Фролов.

Співрозмовники LB.ua в оточенні спікера раніше говорили, що процедура відкликання з посади спікера займе приблизно два тижні – оскільки за Регламентом ВР спікер має підготувати звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Також свій висновок має підготувати й Рахункова палата.

Підписи за розгляд відкликання Разумкова збирали на засіданні фракції СН в Трускавці.