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У регламентному комітеті заявили, що відставка Разумкова "цілком реальна" на цьому пленарному тижні

Депутати також можуть ініціювати відсторонення Разумкова від головування на засіданнях. 

У регламентному комітеті заявили, що відставка Разумкова "цілком реальна" на цьому пленарному тижні
Фото: Анна Стешенко

Главу Верховної Ради Дмитра Разумкова справді можуть відкликати вже на цьому тижні. Про це у Telegram повідомив очільник підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов.

Він пояснив, що відкликання спікера ініціюється щонайменше 150 депутатами, і на наступний пленарний день включається до порядку денного сесії мінімум 226 голосами. 

Глава Верховної Ради повинен підготувати звіт про роботу та виконання кошторису, а Рахункова палата має надати висновок. Ці документи надаються депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду питання відкликання в залі.

"Голосування за саму відставку Спікера відбувається не пізніше ніж як на 10 день після включення питання до порядку денного. Дату розгляду визначає не Спікер, а Верховна Рада. Отже, зміна Спікера цілком реальна на цьому пленарному тижні", – заявив Фролов.

Він додав, що монобільшість також може відсторонити Разумкова як головуючого на засіданні, скориставшись ст. 29 Регламенту. Відсторонення можливе щонайбільше на два пленарні засідання. Це питання ініціюється за письмовою пропозицією двох фракцій (груп) або 150+ народними депутатами або Регламентним комітетом, і після обговорення за скороченою процедурою приймається 226+ голосами.

Учора Дмитро Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Верховної Ради України. Розгляд відкликання можливий тільки в пленарному режимі, не на позачергових засіданнях. 

Джерела LB.ua в "Слузі" повідомляли, що голосування за відкликання з посади спікера планують провести у четвер, 7 жовтня.

Натомість співрозмовники LB.ua в оточенні спікера переконані: процедура займе приблизно два тижні – оскільки за Регламентом ВР спікер має підготувати звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Також свій висновок має підготувати й Рахункова палата.

Підписи за розгляд відкликання Разумкова збирали на засіданні фракції СН в Трускавці. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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