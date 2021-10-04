Разумков: "Процедура, в тому числі і відкликання голови Верховної Ради, відбуватиметься за регламентом"

"Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон".

Спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував процедуру збору підписів за розгляд його відкликання з посади.

На засіданні погоджувальної ради він заявив, що це відбуватиметься за регламентом.

"Я радий вас всіх вітати… Бачу, що всі відпочили, водички попили (на вихідних було засідання «великої фракції «Слуга народу», де зібрали понад 150 підписів для реєстрації постанови про відставку Голови парламенту. – Ред.)). Готові до роботи… Підписні листи були видані в той самий день, аж два пакети, щоб усім вистачило, ну щоб "навєрняка". Бачу в ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок, середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. І процедури, в тому числі і відкликання голови Верховної Ради, відбуватиметься за регламентом. Інакшого не буде", – запевнив Разумков.

Він додав, що "поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон".

"Потім що буде – подивимось, може, будемо робити так, як це відбувалось у позаминулий четверг (коли ухвалювали закон про олігархів. – Ред.). Але поки що регламент і Конституція будуть працювати", – заявив він.

Джерела LB.ua в "Слузі" кажуть, що голосування за відкликання з посади спікера планують провести у четвер, 7 жовтня.

Натомість співрозмовники LB.ua в оточенні спікера переконані: процедура займе приблизно два тижні – оскільки за Регламентом ВР спікер має підготувати звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Також свій висновок має підготувати й Рахункова палата.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці, що проходило 1-2 жовтня, зібрали підписи за реєстрацію постанови про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Процедура була ініційована очільником фракції СН Давидом Арахамією.