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Президент Зеленський відповів, чи вирішив балотуватися на другий термін

Він пояснив вчорашню заяву, зроблену перед депутатами "Слуги народу". 

Президент Зеленський відповів, чи вирішив балотуватися на другий термін
Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський поки не вирішив, чи балотуватися йому на другий президентський термін.

Про це він сказав на брифінгу в Трускавці, де проходило засідання фракції "Слуга народу".

"Я нічого не вирішив щодо другого терміну. Що стосується того, що ви сказали – "я піду, коли виконаю всі обіцянки" – я говорив трішечки про інше, в іншому сенсі. Я сказав: я вважаю, ми виконали десь 30-35% наших обіцянок і програми, а вже половина терміну пройшла. Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, буде політичний спам через тисячі правок, ми не встигнемо це зробити. А я дуже хочу зробити все, і встигнути зробити все, що пообіцяв. Але це також не значить, що коли я це встигну зробити за 4,5 роки, то я за пів року до кінця своєї каденції піду. Ні, я до кінця точно попрацюю", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора президент на засіданні фракції сказав, що "хотів би бути президентом, коли будуть виконані всі обіцянки". 

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін, за який змінить країну і передасть її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія повідомили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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