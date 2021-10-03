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Зеленський розповів, яку відповідальність нестиме за контакти з олігархами

На його погляд, політична відповідальність "найпотужніша, яка в нього є". 

Зеленський розповів, яку відповідальність нестиме за контакти з олігархами
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде нести політичну відповідальність в разі недекларування зустрічей з олігархами після набуття чинності "антиолігархічного закону".

Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці. Загалом для держслужбовців і народних обранців у законопроєкті передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність включно зі звільненням. 

"У мене найбільша відповідальність, яка є, через такі зустрічі. У мене відповідальність політична... Рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського. Тому політична відповідальність – найпотужніша відповідальність, яка в мене є. І якщо у мене зустрічі з великим бізнесом, я вважаю, що в мене зустрічі повинні бути навіть не в 99, а в 100% повинні відбуватися на Банковій", – заявив президент.

Він додав, що не зацікавлений у зустрічах з бізнесменами, але влада до них звертатиметься, якщо постане питання залучення коштів на розбудову спортивної інфраструктури для того, щоб Україна приймала Олімпіаду.

Нагадаємо, у вересні парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів. Документ проголосували з деякими суперечностями у правках. Докладніше про це читайте в інтерв'ю LB.ua з першим віцеспікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком "В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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