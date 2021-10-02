"Слуги народу" публічно не обговорювали кадрові питання, – джерела

На виїзному засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського публічно не обговорили кадрові питання в уряді. А підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова збирали "дуже напружено".

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу».

"Це два дні, вирвані з життя. Нас зібрали тут (Трускавець, готель «Ріксос», – ред.) лише з однією метою – зібрати підписи за відставку спікера Разумкова. Бо в Києві б підписи не зібрали. А тут був президент, все контролювали. Хоча і тут не хотіли підписувати. Упродовж декількох годин тут був такий рух! В перервах телефонували депутатам, Секретаріат постійно «смикав», бо багато депутатів не хотіли підписувати. Коли вже назбирали 150 голосів, решта почали теж підписувати", – розповів один з депутатів.

Ще одне джерело у фракції також повідомило, що "на самій фракції взагалі не обговорили кадрові питання. Не було публічних пояснень щодо Разумкова".

Ще один нардеп підтвердив, що "збірм підписів (за відставку Разумкова, – ред) був дуже напруженим. Публічно кадри не обговорювали. А неофіційно – ті, хто зміг пробитися до президента. По Кабміну – ситуація до кінця не зрозуміла. Зараз основне завдання – це Дмитро (Разумков, – ред.).

"Фракція продовжує засідання. Наразі депутати задають запитання президенту", – додав нардеп.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Цієї кількості достатньо для реєстрації проєкту постанови щодо його відставки.

Підписи почали збирати сьогодні у межах засідання в Трускавці. Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили. На вчорашньому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в Києві в понеділок, адже не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Як повідомили LB.ua власні джерела в уряді, у Кабміні на першу декаду жовтня заплановані кадрові ротації – можуть бути звільнені міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. Натомість міністр культури Олександр Ткаченко, якого раніше теж називали кандидатом на звільнення, на посаді залишиться.

Кадрові питання були у порядку денному сьогоднішнього засідання "Слуги народу" у Трускавці.