Президент Володимир Зеленський виступив на виїздному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці.

Сам захід відбувається без преси, але в Telegram-каналі "Слуги народу" є текстова трансляція. Також відео з LB.ua поділився один з нардепів.

"Сьогодні ми – на першому місці. Це велика відповідальність. Першим бути складно, але й – величезний потенціал. Це можливість змінювати всю державу", – сказав президент.

"Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми – перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", – додав президент.

Зеленський також розповів про перемоги команди президента і "Слуги Народу". При цьому він зазначив, що партія ще молода і не дуже досвідчена.

"Партія «Слуга Народу» тільки народилась. Вона «маленька», тільки «почала ходити». У всіх будо мало досвіду, але є великий шлях і цей шлях ви можете пройти. Партія може зміцнюватись. Ми маємо працювати як одна команда", – сказав президент.

Він також похвалився іншими досягненнями.

"У нас з’явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів. Це партія «Слуга Народу», це ми... З погляду медицини в нас є багато викликів, було багато випробувань. Сьогодні я бачу команду з медицини, вона є в державі. Ми обрали міністра, працює профільний комітет і ми готові до будь-яких викликів", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що зараз Рада національної безпеки та оборони працює дуже "потужно".

"Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце", – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув на виїзне засідання фракції “Слуга народу” у Трускавці. Він пробув із депутатами весь день і залишиться на гала-концерт.

Депутати обговорили так званий план трансформації країни, драфт якого президент презентував під час поїздки в США.

Також відбулася панель із силовиками, де вони розповідали, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової. Народні депутати також обговорили кадрові питання.