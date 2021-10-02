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Зеленський: "Партія "Слуга народу" тільки народилася, вона маленька, тільки почала ходити"

Президент похвалив депутатів на "Великій фракції" в Трускавці.

Президент Володимир Зеленський виступив на виїздному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці.

Сам захід відбувається без преси, але в Telegram-каналі "Слуги народу" є текстова трансляція. Також відео з LB.ua  поділився один з нардепів.

"Сьогодні ми – на першому місці. Це велика відповідальність. Першим бути складно, але й – величезний потенціал. Це можливість змінювати всю державу", – сказав президент.

"Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми – перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", – додав президент.

Зеленський також розповів про перемоги команди президента і "Слуги Народу". При цьому він зазначив, що партія ще молода і не дуже досвідчена.

"Партія «Слуга Народу» тільки народилась. Вона «маленька», тільки «почала ходити». У всіх будо мало досвіду, але є великий шлях і цей шлях ви можете пройти. Партія може зміцнюватись. Ми маємо працювати як одна команда", – сказав президент.

Він також похвалився іншими досягненнями.

"У нас з’явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів. Це партія «Слуга Народу», це ми... З погляду медицини в нас є багато викликів, було багато випробувань. Сьогодні я бачу команду з медицини, вона є в державі. Ми обрали міністра, працює профільний комітет і ми готові до будь-яких викликів", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що зараз Рада національної безпеки та оборони працює дуже "потужно".

"Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце", – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув на виїзне засідання фракції “Слуга народу” у Трускавці. Він пробув із депутатами весь день і залишиться на гала-концерт.

Депутати обговорили так званий план трансформації країни, драфт якого президент презентував під час поїздки в США.

Також відбулася панель із силовиками, де вони розповідали, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової. Народні депутати також обговорили кадрові питання.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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