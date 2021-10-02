"Такі тимбілдинги потрібні для того, щоб звіряти годинники, і бачити, чого ми досягли, і чого не досягли".

Наради парламентської фракції "Слуга народу" подібні до засідання, що нині триває у Трускавці, тепер будуть постійними.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє телеканал "Дом".

"Буде постійно. Тому що нам треба. , по-перше такі тимбілдинг для того, щоб звіряти годинники, і бачити чого ми досягли, чого не досягли. Тому я думаю що це - надзвичайно важливий захід. Тому що ми вже перебуваємо на "екваторі" та можемо проаналізувати - що нам вдалося, що не вдалося, чому, які конкретні завдання ми перед собою ставимо на майбутнє", — сказав Стефанчук.

Раніше нардеп Василь Вірастюк заявив, що такий формат комунікації депутатів - у межах виїзного засідання, за участі міністрів, посадовців, очільників силових структур я - є "дуже ефективним, оскільки дає змогу розглянути широке коло питань та проблем".

Нагадаємо, "Слуга народу" проводить виїзне засідання у Трускавці. Одним із найважливіших питань є обговорення відставки голови парламенту Дмитра Разумкова, який не взяв участь у засіданні, оскільки його не запросили. Кілька днів тому голова фракції СН Давид Арахамія говорив, що Разумкова не запрошували, бо він не є членом фракції, "але це може змінитися".

Тому Разумков сам запросив колег на засідання фракції в понеділок, 4 жовтня.

У липні 2019 року партія "Слуга народу" провела в Трускавці однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради. Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".