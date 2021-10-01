Депутати поки не поспішають висловлювати свою позицію щодо відставки Разумкова.

У Трускавці 1 жовтня розпочинається з'їзд фракції "Слуга народу". Одним із найважливіших питань є обговорення відставки голови парламенту Дмитра Разумкова.

Оновлено. Близько 15:30 почався виступ глави фракції Давида Арахамії. За словами кореспондента LB.ua, журналісти усередини не пускають.

Фото: пресслужба Давид Арахамія відкриває з'їзд партії

Деякі депутати поки що не поспішають коментувати свою позицію щодо Разумкова. Нардепка Галина Янченко в коментарі кореспонденту LB.ua повідомила, що утримається від коментарів до рішення фракції.

"Не варто монтувати будь-які речі до того, як буде рішення фракції. Якщо воно буде відрізнятися від моєї точки зору, я буду змушена в будь-якому разі те рішення, яке прийме фракція. У всіх нас буде можливість, я думаю, висловити позицію саме в секретному колі, чесно поспілкуватися", – заявила вона.

Фото: Анна Стешенко

Народний депутат Василь Вірастюк, який тільки в цьому червні склав присягу, також не захотів коментувати свою позицію щодо відставки Дмитра Разумкова з посади глави парламенту. Водночас він сказав, що "в принципі задоволений" роботою спікера.

Засідання фракції проходитиме у готелі "Ріксос". Для преси там організували окремий від депутатів вхід. На території комплексу багато охорони.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Згідно з розкладом, о 15 годині фракція буде вирішувати організаційні питання та обговорювати мету поїздки, до 17 години заплановані виступи, презентації, питання-відповіді. О 17:30 відбудеться презентація радника глави Офіса президента Тимофія Мілованова.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, самого Разумкова на фракцію не запросили. Кілька днів тому голова фракції СН Давид Арахамія говорив, що Разумкова не запрошували, бо він не є членом фракції, "але це може змінитися".

Водночас перший віцеспікер Руслан Стефанчук, який також є позафракційний, запрошений, бо є куратором так званого проєкту-трійки.