У Трускавці 1 жовтня розпочинається з'їзд фракції "Слуга народу". Одним із найважливіших питань є обговорення відставки голови парламенту Дмитра Разумкова.
Оновлено. Близько 15:30 почався виступ глави фракції Давида Арахамії. За словами кореспондента LB.ua, журналісти усередини не пускають.
Деякі депутати поки що не поспішають коментувати свою позицію щодо Разумкова. Нардепка Галина Янченко в коментарі кореспонденту LB.ua повідомила, що утримається від коментарів до рішення фракції.
"Не варто монтувати будь-які речі до того, як буде рішення фракції. Якщо воно буде відрізнятися від моєї точки зору, я буду змушена в будь-якому разі те рішення, яке прийме фракція. У всіх нас буде можливість, я думаю, висловити позицію саме в секретному колі, чесно поспілкуватися", – заявила вона.
Народний депутат Василь Вірастюк, який тільки в цьому червні склав присягу, також не захотів коментувати свою позицію щодо відставки Дмитра Разумкова з посади глави парламенту. Водночас він сказав, що "в принципі задоволений" роботою спікера.
Засідання фракції проходитиме у готелі "Ріксос". Для преси там організували окремий від депутатів вхід. На території комплексу багато охорони.
Згідно з розкладом, о 15 годині фракція буде вирішувати організаційні питання та обговорювати мету поїздки, до 17 години заплановані виступи, презентації, питання-відповіді. О 17:30 відбудеться презентація радника глави Офіса президента Тимофія Мілованова.
Нагадаємо, самого Разумкова на фракцію не запросили. Кілька днів тому голова фракції СН Давид Арахамія говорив, що Разумкова не запрошували, бо він не є членом фракції, "але це може змінитися".
Водночас перший віцеспікер Руслан Стефанчук, який також є позафракційний, запрошений, бо є куратором так званого проєкту-трійки.