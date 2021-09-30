У трускавецькому готелі "Ріксос Прикарпаття" готуються до виїзного засідання фракції "Слуга народу", куди має прибути президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі територію готелю та саму будівлю огладяють правоохоронці та працівники державної охорони.

Згідно з програмою заходу, "слуги народу" прибувають до Трускавця 1 жовтня і перебуватимуть у місті до 3 жовтня.

Депутати проживатимуть у трьох кращих готелях міста – "Ріксос Прикарпаття", "Міротель" та "Лісова пісня".

Безпосередньо засідання відбуватимуться в готелі "Ріксос Прикарпаття", куди для депутатів буде організований трансфер. У конференц-залі готелю зараз зводять конструкцію, схожу на сцену.

На території трускавецького «Ріксоса» десятки поліцейський та представників державної охорони.



Завтра тут має розпочатися так звана «Велика фракція» депутатів від «Слуги народу». На заході чекають президента pic.twitter.com/IPou5itDb5 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 30, 2021

Нагадаємо, на вихідних відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці. У нардепів запланована двогодинна зустріч із президентом Зеленським та сесія з силовиками. Програма заходу також включає нагородження "найрезультативніших депутатів" та концерт.

Також у ході засідання збиратимуть підписи для розгляду відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

У липні 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради. Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання "Слуг народу" в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".