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​У трускавецькому готелі "Ріксос" готуються зустрічати "слуг народу" та президента

Територію оглядають правоохоронці та працівники держохорони.

​У трускавецькому готелі "Ріксос" готуються зустрічати "слуг народу" та президента
Фото: Анна Стешенко

У трускавецькому готелі "Ріксос Прикарпаття" готуються до виїзного засідання фракції "Слуга народу", куди має прибути президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі територію готелю та саму будівлю огладяють правоохоронці та працівники державної охорони.

Згідно з програмою заходу, "слуги народу" прибувають до Трускавця 1 жовтня і перебуватимуть у місті до 3 жовтня.

Депутати проживатимуть у трьох кращих готелях міста – "Ріксос Прикарпаття", "Міротель" та "Лісова пісня".

Безпосередньо засідання відбуватимуться в готелі "Ріксос Прикарпаття", куди для депутатів буде організований трансфер. У конференц-залі готелю зараз зводять конструкцію, схожу на сцену.

Нагадаємо, на вихідних відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці. У нардепів запланована двогодинна зустріч із президентом Зеленським та сесія з силовиками. Програма заходу також включає нагородження "найрезультативніших депутатів" та концерт.

Також у ході засідання збиратимуть підписи для розгляду відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. 

У липні 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради. Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання "Слуг народу" в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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