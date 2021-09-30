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Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Іллі Левітасу

Левітас - автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру.

Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Іллі Левітасу
Фото: wikiwand.com

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) президентові Ради національних товариств України у 1989-2014 роках Іллі Левітасу.

Як зазначено в указі президента від 29 вересня, таким чином відзначено визначний особистий внесок Левітаса у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

"Подання на присвоєння цього звання Іллі Левітасу надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв самовіддано займався Ілля Михайлович", - повідомили у пресслужбі глави держави.

Левітас присвятив життя створенню структур з збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку людей, які рятували євреїв в роки нацистської окупації. Він автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 році заснував Раду національних товариств України. Того ж року він заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке згодом увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під керівництвом Іллі Левітаса був створений Фонд "Пам’ять Бабиного Яру".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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