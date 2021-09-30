Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Іллі Левітасу

Левітас - автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) президентові Ради національних товариств України у 1989-2014 роках Іллі Левітасу.

Як зазначено в указі президента від 29 вересня, таким чином відзначено визначний особистий внесок Левітаса у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

"Подання на присвоєння цього звання Іллі Левітасу надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв самовіддано займався Ілля Михайлович", - повідомили у пресслужбі глави держави.

Левітас присвятив життя створенню структур з збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку людей, які рятували євреїв в роки нацистської окупації. Він автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 році заснував Раду національних товариств України. Того ж року він заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке згодом увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під керівництвом Іллі Левітаса був створений Фонд "Пам’ять Бабиного Яру".