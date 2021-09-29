Якщо "Нафтогаз" не виконає свою роботу, 59 міст не зможуть почати опалювальний сезон, - Продан

Якщо «Нафтогаз» та урядовці не вживуть необхідних заходів, 59 українських міст, серед яких є обласні центри, не зможуть почати опалювальний сезон за два тижні. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила депутат ВР VII скликання від «УДАРу Віталія Кличка» Оксана Продан.

«За даними Асоціації міст України, на сьогоднішній день є 59 міст, в тому числі обласних центрів, які «Нафтогазом» заблоковані до доступу до газу. Якщо «Нафтогаз» не ухвалить відповідні рішення, і не зробить ті дії, які тільки від них залежать, тобто виконають свою роботу, то 59 міст в опалювальний сезон не зможуть зайти. По будь-якій ціні. І «Нафтогаз» нічого не робить. І тих кроків, які сьогодні мають зробити «Нафтогаз», уряд насправді дуже багато. Вони нічого не роблять», - наголосила Продан.

Вона зазначила, що мер Києва Віталій Кличко та мери інших міст судяться через поставки газу теплокомуненерго, адже виставлена ціна є не підйомною для місцевих бюджетів.

«Сьогодні Київська міська державна адміністрація, ряд інших міст судяться з «Українською газовидобувною компанією» про те, щоб вони заключили договори по собівартості українського газу напряму з тими компаніями, які постачають громадянам тепло. Одна гривня собівартість газу – це чудово. Погано, що вони нам продають не по одній гривні. Для населення на цей сезон обіцяють не менше, ніж 7,40 коп/куб, а для бюджетних установ ціна більше 20 гривень. І сьогодні мери всіх міст не розуміють, де вони будуть брати гроші, щоб заплатити за лікарні, садочки і школи. Тому що такої вартості газу у витратах на тепло на цей рік у бюджетах не закладено», - підсумувала Продан.