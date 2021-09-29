Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження проти BIHUS.INFO за позовом Порошенка, – адвокат

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Петра Порошенка проти ГО «ТОМ 14», де позивач вимагає оприлюднити так звані «плівки Медведчука» у первісному вигляді. Про це повідомив адвокат п’ятого Президента Ігор Головань. Він також оприлюднив відповідну ухвалу суду.

«BIHUS.INFO – відповідач в адміністративному процесі. Після багатомісячних «танців з бубном» українська «адміністративна Феміда» вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до BIHUS.INFO (справжнє найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОМ 14»), де ми вимагаємо оприлюднення так званих «плівок Медведчука» у їх первісному вигляді», – пише Головань у мережі Facebook.

Головань зауважив, що на етапі відкриття провадження "суд намагався захистити BIHUS.INFO та його можновладних замовників, як тільки міг".

«Цікаво, чи прийме пан Бігус пас суду? Чи заявить офіційно, що ніяких записів у розпорядженні BIHUS.INFO нема? І що ніяка редакція ніяких «плівок» тижнями не прослуховувала і не аналізувала? Про це сподіваємося прочитати у відзиві, що його BIHUS.INFO має право подати протягом 20 днів з дня отримання ухвали. Якщо, звичайно, вони наважаться написати відзив», – резюмував адвокат Головань.