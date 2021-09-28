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Сергій Притула вирішив створити власну партію

"Це однозначно буде не віртуальна історія".

Сергій Притула вирішив створити власну партію
Фото: Макс Требухов

Шоумен та телеведучий Сергій Притула оголосив про намір створити власну політичну партію. Про це він сказав в ефірі “24 каналу”.

Водночас назву партії та інші деталі наразі він не розкрив.

"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов'язково все розкажу", - заявив Притула.

“Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду”, - додав він.

Притула також зазначив, що наразі він має на меті взяти участь у виборах до Верховної Ради.

"Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", – пояснив Притула.

Нагадаємо, що 7 червня Сергій Притула оголосив про рішення вийти з "Голосу" через незгоду з політикою нинішнього керівництва партії. Він при цьому підкреслив, що планує залишитися в політиці.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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