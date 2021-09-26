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Разумков одужав від ковіду і повертається на роботу

"Завтра повертаюся до звичайного робочого режиму".

Разумков одужав від ковіду і повертається на роботу
Дмитро Разумков
Фото: welt.de

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков одужав від коронавірусу та планує повернутися на роботу.

Тест на коронавірус – негативний, настрій – позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!”, – написав спікер українського парламенту у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 10 вересня Разумков повідомив, що знову захворів на ковід і пішов на самоізоляцію.

У серпні під час поїздки в Полтавську область Разумков розповів, що досі не вакцинувався від коронавірусної хвороби.

Спікер Ради вже хворів на ковід – восени минулого року.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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