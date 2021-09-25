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Від початку вакцинальної кампанії повністю щепили 5,4 млн українців

За минулу добу в Україні від коронавірусу було вакциновано 159 004 людини.

Від початку вакцинальної кампанії повністю щепили 5,4 млн українців
Фото: КМДА

За п’ятницю, 24 вересня в Україні від коронавірусу було вакциновано 159 004 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані - 62 119 людей.

Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення і 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 138 989 щеплень.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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