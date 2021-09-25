За добу в Україні підтвердили понад 8 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
Летальних випадків – 133.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 035 осіб, одужала 2 821 особа.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2387750
|
8267
|
55557
|
133
|
2243209
|
2821
|
м. Київ
|
232495
|
446
|
5364
|
5
|
219904
|
153
|
Вінницька
|
74881
|
133
|
1769
|
4
|
71051
|
46
|
Волинська
|
65067
|
216
|
1232
|
4
|
61721
|
61
|
Дніпропетровська
|
145795
|
751
|
4805
|
7
|
134523
|
260
|
Донецька
|
98981
|
503
|
2580
|
4
|
92050
|
95
|
Житомирська
|
93234
|
283
|
1887
|
2
|
88348
|
23
|
Закарпатська
|
63473
|
105
|
1628
|
1
|
60942
|
31
|
Запорізька
|
111409
|
556
|
2594
|
8
|
104837
|
0
|
Івано-Франківська
|
90685
|
220
|
2179
|
7
|
86356
|
166
|
Київська
|
132930
|
290
|
2855
|
6
|
126933
|
99
|
Кіровоградська
|
21522
|
41
|
886
|
2
|
20104
|
6
|
Луганська
|
32435
|
302
|
1070
|
9
|
27766
|
103
|
Львівська
|
147835
|
677
|
3836
|
15
|
136250
|
157
|
Миколаївська
|
72948
|
181
|
1927
|
4
|
69586
|
49
|
Одеська
|
151288
|
485
|
3217
|
11
|
141402
|
260
|
Полтавська
|
81251
|
198
|
1922
|
3
|
77476
|
36
|
Рівненська
|
83562
|
268
|
1250
|
5
|
79936
|
161
|
Сумська
|
82178
|
201
|
1404
|
0
|
78545
|
66
|
Тернопільська
|
75082
|
219
|
1275
|
3
|
71109
|
159
|
Харківська
|
162009
|
929
|
3869
|
12
|
148746
|
277
|
Херсонська
|
41114
|
179
|
1303
|
5
|
37113
|
101
|
Хмельницька
|
94273
|
276
|
1990
|
8
|
88944
|
116
|
Черкаська
|
85731
|
251
|
1345
|
1
|
81910
|
55
|
Чернівецька
|
87108
|
411
|
1965
|
4
|
80344
|
276
|
Чернігівська
|
60464
|
146
|
1405
|
3
|
57313
|
65
За добу методом ПЛР протестовано 39 360 осіб, методом ІФА – 10 699 і експрес-тестами – 29 020 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 387 750 осіб, одужало – 2 243 209, летальних випадків – 55 557 і проведено 12 673 213 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 30 квітня. Тоді було виявлено 10 072 випадки ковіду.