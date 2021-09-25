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За добу в Україні підтвердили понад 8 тисяч випадків ковіду

Летальних випадків – 133.

За добу в Україні підтвердили понад 8 тисяч випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За п’ятницю, 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Летальних випадків – 133.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 035 осіб, одужала 2 821 особа.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2387750

8267

55557

133

2243209

2821

м. Київ

232495

446

5364

5

219904

153

Вінницька

74881

133

1769

4

71051

46

Волинська

65067

216

1232

4

61721

61

Дніпропетровська

145795

751

4805

7

134523

260

Донецька

98981

503

2580

4

92050

95

Житомирська

93234

283

1887

2

88348

23

Закарпатська

63473

105

1628

1

60942

31

Запорізька

111409

556

2594

8

104837

0

Івано-Франківська

90685

220

2179

7

86356

166

Київська

132930

290

2855

6

126933

99

Кіровоградська

21522

41

886

2

20104

6

Луганська

32435

302

1070

9

27766

103

Львівська

147835

677

3836

15

136250

157

Миколаївська

72948

181

1927

4

69586

49

Одеська

151288

485

3217

11

141402

260

Полтавська

81251

198

1922

3

77476

36

Рівненська

83562

268

1250

5

79936

161

Сумська

82178

201

1404

0

78545

66

Тернопільська

75082

219

1275

3

71109

159

Харківська

162009

929

3869

12

148746

277

Херсонська

41114

179

1303

5

37113

101

Хмельницька

94273

276

1990

8

88944

116

Черкаська

85731

251

1345

1

81910

55

Чернівецька

87108

411

1965

4

80344

276

Чернігівська

60464

146

1405

3

57313

65

За добу методом ПЛР протестовано 39 360 осіб, методом ІФА – 10 699 і експрес-тестами – 29 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 387 750 осіб, одужало – 2 243 209, летальних випадків – 55 557 і проведено 12 673 213 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 30 квітня. Тоді було виявлено 10 072 випадки ковіду.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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