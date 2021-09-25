За добу в Україні підтвердили понад 8 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Летальних випадків – 133.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 035 осіб, одужала 2 821 особа.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2387750 8267 55557 133 2243209 2821 м. Київ 232495 446 5364 5 219904 153 Вінницька 74881 133 1769 4 71051 46 Волинська 65067 216 1232 4 61721 61 Дніпропетровська 145795 751 4805 7 134523 260 Донецька 98981 503 2580 4 92050 95 Житомирська 93234 283 1887 2 88348 23 Закарпатська 63473 105 1628 1 60942 31 Запорізька 111409 556 2594 8 104837 0 Івано-Франківська 90685 220 2179 7 86356 166 Київська 132930 290 2855 6 126933 99 Кіровоградська 21522 41 886 2 20104 6 Луганська 32435 302 1070 9 27766 103 Львівська 147835 677 3836 15 136250 157 Миколаївська 72948 181 1927 4 69586 49 Одеська 151288 485 3217 11 141402 260 Полтавська 81251 198 1922 3 77476 36 Рівненська 83562 268 1250 5 79936 161 Сумська 82178 201 1404 0 78545 66 Тернопільська 75082 219 1275 3 71109 159 Харківська 162009 929 3869 12 148746 277 Херсонська 41114 179 1303 5 37113 101 Хмельницька 94273 276 1990 8 88944 116 Черкаська 85731 251 1345 1 81910 55 Чернівецька 87108 411 1965 4 80344 276 Чернігівська 60464 146 1405 3 57313 65

За добу методом ПЛР протестовано 39 360 осіб, методом ІФА – 10 699 і експрес-тестами – 29 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 387 750 осіб, одужало – 2 243 209, летальних випадків – 55 557 і проведено 12 673 213 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 30 квітня. Тоді було виявлено 10 072 випадки ковіду.