Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Вакцинацію від коронавірусу завершили ще понад 56,5 тис. українців

Учора щеплено більш ніж 153 тис. осіб.

Вакцинацію від коронавірусу завершили ще понад 56,5 тис. українців
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 23 вересня, в Україні проти COVID-19 щеплено 153 628 людей. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, учора працювали 993 мобільні бригади, 3 057 пунктів щеплення і 349 центрів масової вакцинації.

На думку керівника МОЗ Віктора Ляшка, що Україна може скасувати карантин вже навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Щеплення від коронавірусу робили трьома вакцинами. Найбільше вакцинували вчора препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 77 124 особи.

Китайський CoronaVaс отримав 49 051 українець, вакцину AstraZeneca - 27 453 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей. З них одну дозу отримали 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 355 959 осіб. Загалом проведено 11 979 985 щеплень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також