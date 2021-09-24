Вакцинацію від коронавірусу завершили ще понад 56,5 тис. українців

Протягом минулої доби, 23 вересня, в Україні проти COVID-19 щеплено 153 628 людей. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, учора працювали 993 мобільні бригади, 3 057 пунктів щеплення і 349 центрів масової вакцинації.

На думку керівника МОЗ Віктора Ляшка, що Україна може скасувати карантин вже навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Щеплення від коронавірусу робили трьома вакцинами. Найбільше вакцинували вчора препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 77 124 особи.

Китайський CoronaVaс отримав 49 051 українець, вакцину AstraZeneca - 27 453 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей. З них одну дозу отримали 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 355 959 осіб. Загалом проведено 11 979 985 щеплень.