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У Харкові закінчилися ліжкомісця для хворих на ковід

У місті повністю вичерпали потужності трьох лікарень, які зараз використовуються для лікування хворих з ковідом.

У Харкові закінчилися ліжкомісця для хворих на ковід
Фото: kharkov.media

У профільних лікарнях Харкова, призначених для лікування хворих на коронавірус, закінчилися ліжкомісця. У зв'язку з цим Харківська міська рада пропонує повернути до реєстру таких лікарень ще два медичні заклади.

Про це заявила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Потужності трьох лікарень (які зараз використовуються для лікування хворих з ковідом - ред.) ми вже повністю використали. Розширити ліжковий фонд можна тільки за рахунок тих медустанов, у яких вже є ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Тому ми подали пропозицію до Харківської облдержадміністрації, а вони звернуться до Міністерства охорони здоров'я, щоб лікарню №18 і пологовий будинок №2 повернули до ковідного реєстру", - наводить слова Світлани Горбунової-Рубан пресслужба Харківської міськради.

За словами чиновниці, зараз в медустановах Харкова 770 ліжок для ковідних пацієнтів.

Навесні в Харкові було розгорнуто 930 ліжок в п'яти лікарнях - №13, 17, 18, 25, а також в пологовому будинку №2. Пізніше пологовий будинок і лікарню №18 виключили з реєстру медичних установ для хворих на коронавірус.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано майже 33 тисячі нових випадків хвороби. Це на 68% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні першою дозою - 15,1% від загальної кількості населення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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