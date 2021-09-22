COVID-19: ВООЗ констатувала зменшення числа нових випадків і смертей у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про зменшення числа заражень коронавірусом у світі на 9%, смертей з COVID-19 - на 7 %.

Оприлюднений увечері 21 вересня статистичний звіт ВООЗ не містить жодних пояснень цієї тенденції, передає DW.

Так, минулого тижня ВООЗ зафіксувала 3,67 млн випадків інфікування коронавірусом, що на 9 відсотків менше, ніж за попередні сім днів.

До цього світові показники неухильно росли з початку червня, досягнувши плато в серпні. Зниження зафіксовано майже на всіх континентах планети. Тільки в Африці було відзначено незначне збільшення числа нових випадків. Разом із тим зафіксовано істотне зниження захворюваності в Східному Середземномор'ї і Південно-Східній Азії.

Кількість смертей осіб, що були інфіковані коронавірусом, скоротилася на планеті на сім відсотків у порівнянні з попереднім тижнем і склала майже 60 тисяч.

Найбільшу кількість нових смертей з COVID-19 за минулий тиждень було зареєстровано в США (12 896), Росії (5 469), Бразилії (3 727) і Мексиці (3 689).

Нагадаємо, Київська школа економіка визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

Від завтра, 23 вересня, Україна посилює карантинні обмеження.