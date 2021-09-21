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За добу в Україні підтвердили 5 159 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 1 086 осіб.

За добу в Україні підтвердили 5 159 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 20 вересня, в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 463 дитини та 129 медпрацівників.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 086 осіб. 137 пацієнтів померли. Одужали 2 156 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 30 563 особи, методом ІФА – 7 718, експрестестами – 25 692.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 355 805 осіб, одужало – 2 233 573. Від ускладнень захворювання померли 55 056 пацієнтів.

Всього було здійснено 12 515 008 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

Фото: moz.gov.ua
Нагадаємо, за даними МОЗ, серед госпіталізованих із COVID-19 за останні три місяці 98,1% - невакциновані.

У неділю в Україні підтвердили 2 265 випадків коронавірусу і госпіталізували 1 255 осіб. Напередодні вихідних два дні поспіль фіксували понад 6 тис. нових хворих.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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