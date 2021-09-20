У неділю в Україні підтвердили 2 265 випадків коронавірусу, госпіталізовано 1 255 осіб

У неділю, 19 вересня, в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 275 дітей і 22 медпрацівники.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 1 255 осіб, від коронавірусу одужали 565 пацієнтів, 44 людини від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях. Із 44 зафіксованих летальних випадків - 11 на Буковині.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 350 646 осіб, одужали від коронавірусу 2 231 417 людей, від ускладнень захворювання помер 54 919 пацієнт.

Нагадаємо, напередодні вихідних в Україні два дні поспіль фіксували понад 6 тис. нових хворих на ковід.