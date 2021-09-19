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В Ізраїлі учнів шкіл зобов'язали здавати тест на COVID-19 після повернення з канікул

Більше половини нових заражених коронавірусом у країні – діти.

В Ізраїлі учнів шкіл зобов'язали здавати тест на COVID-19 після повернення з канікул
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Для допуску до освітнього процесу після канікул учні шкіл в Ізраїлі повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус.

Відповідне рішення урядовий комітет ухвалив у зв'язку з тим, що кількість серйозних випадків COVID-19 в Ізраїлі досягла піку 18 вересня, через 10 днів після закінчення Рош га-Шана. Більше половини нових заражених коронавірусом - діти, повідомляє Times of Israel.

Також уряд країни ухвалив рішення про те, що всі викладачі повинні будуть надати довідку про третю щеплення проти коронавірусу.

За даними міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 19 вересня близько 45 тис. учнів хворіють COVID-19, ще 92 тис. перебувають на обов'язковому карантині після контакту з хворими на коронавірус.

У школах Ізраїлю на початку цього тижню почнуться канікули, які закінчаться 30 вересня. Набори для антиген-тестів надаються безкоштовно.

За останніми даними, 33% від загальної чисельності населення в Ізраїлі отримали третю дозу вакцини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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