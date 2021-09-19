Розширення складу Бундестагу є загрозою для його роботи, – очільник німецького парламенту

У нинішньому складі Бундестагу є 709 членів, при стандартному – 598 депутатів.

Подальше розширення складу Бундестагу може поставити під загрозу його працездатність.

Так вважає голова цього законодавчого органу Німеччини Вольфґанґ Шойбле, пише Німецька хвиля з посиланням на Der Tagesspiegel.

На його думку, через очікування зростання кількості законодавців "здатність Бундестагу в цілому функціонувати перебуває під загрозою".

Шойбле розчарований, що протягом поточного законодавчого періоду не вдалося провести ефективну виборчу реформу.

У нинішньому, 19-му, скликанні Бундестагу в його склад входять 709 членів. У минулому скликанні працював 631 депутат. Тим часом стандартний склад Бундестагу – 598 депутатів. Експерти вважають, що після майбутніх виборів показники, скоріш за все, збільшаться.

За підрахунками громадської організації “Федеральне об'єднання платників податків”, утримання законодавчого органу на даному етапі вже обходиться на 333 мільйонів євро дорожче, ніж при його стандартній комплектації.

Нині у Німеччині діє змішана виборча система, за якої громадяни віддають свій перший голос за конкретного кандидата у своєму виборчому окрузі, а другий – за партію, яка пізніше номінує депутатів до Бундестагу за внутрішньопартійними списками.

Якщо число мандатів, отриманих партією завдяки перемогам конкретних кандидатів в окремих округах, перевищує число мандатів, які партія має отримати в Бундестазі за результатами голосування за партійні списки, загальне число депутатів Бундестагу збільшується за рахунок створення так званих додаткових місць.

Водночас, щоб зберегти співвідношення політичних сил в Бундестазі, розподіляються так звані мандати на відступлення місць на користь інших партій. Вони видаються іншим партіям доти, доки не буде досягнута необхідна пропорція.

Додамо, з 2024 року під час масштабної реформи число виборчих округів у ФРН має бути скорочено з 299 до 280.

Нагадаємо, поточні парламентські вибори у Німеччині призначені на 26 вересня 2021 року.