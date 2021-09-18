Роботи з укріплення паризького Нотр-Даму, який постраждав у масштабній пожежі 2019 року, завершили, що дозволяє почати реставрацію собору.

Про це пише reuters.com.

Заключний етап підготовчих робіт включав посилення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими дерев'яними каркасами в формі арки.

Собор відреставрують відповідно до попереднього дизайну. Зокрема відновлять 96-метровий шпиль, спроектований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком в середині 1800-х років, для якого підібрали нові породи дерева.

Відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендеру для відібраних компаній. Водночас вже цього місяця у соборі очистять внутрішні стіни і підлоги.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, незабаром після пожежі в квітні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений. Пізніше він пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у країні пройдуть Олімпійські ігри.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 15 квітня 2019 в результаті пожежі у собору Паризької Богоматері обвалилися шпиль і частина покрівлі. Після цього французька влада оголосила про збір коштів для відновлення собору.

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

Щороку собор відвідували 14 млн людей. Крім того, собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів – насамперед в однойменному романі Віктора Гюго.