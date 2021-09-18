В Афганістані міністерство у справах жінок замінили міністерством доброчесності

Таліби також повідомили, що до навчання у середній школі можуть повернутися лише хлопчики.

В Афганістані таліби закрили міністерство у справах жінок і замінили його міністерством доброчесності, яке колись дотримувалося строгих релігійних доктрин.

Про це пише bbc.com.

Вивіски на міністерстві вже замінили, а у соціальних мережах поширюють відео, де співробітниці старого відомства під стінами нового вимагають, аби їм дозволили повернутися до роботи.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Повна назва відомства – Міністерство з пропаганди чесноти і запобігання порокам. Воно існувало ще перед приходом талібів до влади, але робота відомства активізувалася під час їхнього правління з 1996 до 2001 року.

Міністерство відповідало за роботу поліції моралі, яка забезпечувала дотримання ісламського релігійного закону – шаріату. Серед іншого, відомо, що працівники міністерства били жінок, які, на їхню думку, були одягнені “нескромно” або які перебували на вулиці без чоловіків-опікунів.

Правозахисники критикували відомство за придушення інакомислення, насильницьке застосування обмежень щодо громадян, а також поширення страху і недовіри у громадах.

Таліби зі свого боку наголошують на важливості установи для служіння ісламу.

Раніше міністерство освіти Афганістана також повідомило про скасування навчання для жінок у середній школі.

У заяві, опублікованій напередодні відкриття афганських шкіл у суботу, йдеться: "Усі вчителі та учні-чоловіки повинні відвідувати свої навчальні заклади".

Нагадаємо, протягом останніх 20 років афганські жінки домоглися повернення низки основних прав, але зараз їхні здобутки опинилися під загрозою. Лідери "Талібану" обіцяли підлаштовуватися до змін в Афганістані, однак дії бойовиків дедалі більше не відповідають обіцянкам.

Нещодавно стало відомо, що жінки в Афганістані зможуть продовжити навчання в університетах, зокрема в аспірантурі, але класи розділятимуть за ознакою статі та обов'язковим буде ісламський одяг.