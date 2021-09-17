Apple та Google видалили додаток "Навальний" після погроз Роскомнагляду

Зазначалося що відмова видалити додаток буде вважатися "втручанням у російські вибори".

Компанії Google та Apple видалили додаток "Навальний" зі своїх магазинів Google Play і App Store.

Про це повідомляє "Новая газета".

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Іван Жданов опублікував відповідь Apple, в якій компанія пояснила, що приводом для блокування програми стало "визнання ФБК екстремістською організацією" - за версією Роскомнагляду та і Генпрокуратури РФ, додаток містить "заборонений в Росії контент" і "дозволяє втручатися у вибори".

"Те, як ФБК визнавали екстремістською організацією, було не судом, а - знущанням над здоровим глуздом. Google і Apple роблять величезну помилку", - заявив Жданов.

16 вересня перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації, генерал ФСБ Володимир Джабаров, пригрозив Google і Apple кримінальними справами.

Він заявив, що розміщення додатку порушує російське законодавство РФ про вибори.

Напередодні команда Навального повідомила, що на сайт і телеграм-бот "Розумного голосування" відбулася DDoS-атака. Додаток "Навальний" тоді теж працював із перебоями.

У серпні Роскомнагляд направив до Apple і Google листи з вимогою видалити додаток "Навальний", де публікуються списки "Розумного голосування". Зазначалося що відмова Google і Apple буде вважатися "втручанням у російські вибори".

Нагадаємо, у липні Роскомнагляд вирішив заблокувати сайт Навального.

Вибори до Держдуми РФ пройдуть 17-19 вересня. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати.