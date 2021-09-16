У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова

У цивільної дружини Лаврова Світлани Полякової є 260-метрова квартира в центрі Москви вартістю близько 700 мільйонів рублів, дача в Підмосков'ї і цілий парк автомобілів.

У Росії вийшло розслідування про таємну родину та приховані статки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляється на YouTube-каналі російського опозиціонера Олексія Навального.

Автором розслідування є видання "Важливі Історії". За інформацією журналістів, "Лавров має таємну другу сім'ю, коханку, яка завалена дорогими автомобілями і елітною нерухомістю в Москві, Підмосков'ї і Лондоні".

"Від офіційної дружини Лаврова є хіба що старовинна фотографія в інтернеті, так декларація, фальшива, яку він подає щороку і чомусь її там вказує. Про справжню дружину Лаврова, як з'ясували Важливі Історії, знали буквально всі. Ну, крім нас з вами. У записниках у багатьох людей вона записана як Світлана Лаврова. Джерело з Міністерства закордонних справ розповіло журналістам, що всі в МЗС знають, що ось ця жінка - це дружина Лаврова. І мало не найвпливовіша людина в МЗС. Вона може звільнити когось, хто їй не подобається. Вона відвідує офіційні заходи. Вона, врешті-решт, супроводжує Лаврова, коли той зустрічається з Путіним", - повідомляється в матеріалі.

Зазначається, що у цивільної дружини Лаврова Світлани Полякової є 260-метрова квартира в центрі Москви вартістю близько 700 мільйонів рублів, дача в Підмосков'ї і цілий парк автомобілів, включаючи мерседес за 20 мільйонів рублів.

Фото: https://navalny.com/p/6543/

Фото: https://navalny.com

У Лаврова також є падчериця - дочка його цивільної дружини. Дівчина на ім’я Поліна Полякова проживає у квартирі в елітному районі Лондона вартістю 4,4 млн фунтів.

Сам Лавров, за даними журналістів, має тісні зв’язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Світлана Полякова користується приватним літаком олігарха для подорожей, а падчериця - відпочиває на його віллі у Чорногорії. Натомість Лавров лобіює бізнес-інтереси Дерипаски у російській владі.

Нагадаємо, у березні Телеграм-канал Nexta опублікував фільм про "розкішне життя" правителя Білорусі Олександра Лукашенка.