У фільмі "Золоте дно" перераховані 18 об’єктів нерухомості, якими, як стверджують автори, користується Лукашенко і його найближче оточення.

Телеграм-канал Nexta опублікував фільм про "розкішне життя" правителя Білорусі Олександра Лукашенка. У фільмі "Золоте дно" перераховані 18 об’єктів нерухомості, якими, як стверджують автори, користується Лукашенко і його найближче оточення, інформує телеканал "Настоящее время".

Серед них - Палац Незалежності в Мінську, база відпочинку "Крупенино" у Вітебській області і хутір "Вискули" в Брестській області. Чоловік зі зміненим голосом, якого автори називають співробітником адміністрації Лукашенка, розповів, що на утримання резиденцій нібито витрачають мільйони доларів. Хоча під час відкриття Палацу Незалежності в 2013 році Лукашенко говорив, що в його будівництво "не вкладено жодного рубля бюджетного".

За даними іншого анонімного джерела, в Палаці Незалежності є баня, сауна, басейн, зимовий сад, збройова, винний льох і вертолітний майданчик. Загальна площа палацу може становити понад 50 тисяч квадратних метрів. Саме в цей палац під час літніх протестів 2020 року Лукашенко прилетів на гелікоптері з автоматом руках.

Nexta також стверджує, що у Лукашенка є колекція автомобілів преміум-класу загальною вартістю чотири мільйони євро. Зокрема, видання перераховує два автомобілі "Ауді" вартістю 100 тисяч євро, "Майбах" за 1,5 мільйона євро, "Роллс-Ройс" за 170 тисяч євро, "Мерседес" за 160 тисяч євро і "Теслу" за 100 тисяч євро (в 2019 році Лукашенко заявляв, що електромобіль йому подарував гендиректор автомобільної компанії Ілон Маск, однак той не підтвердив цю інформацію). Обслуговування автопарку обходиться в сотні тисяч доларів, мовиться у фільмі.

Якщо вірити Nexta, у Лукашенка є також колекція класичних автомобілів, вартість яких - мільйони доларів.

5 березня білоруський політик прокоментував анонс фільму Nexta. "Я у своєї держави нічого не вкрав, не взяв", – сказав Лукашенко.

За його словами, у нього немає ніяких багатств, а майже все, чим він користується, належить державі. "У мене є "палац". По-моєму, 7 на 8 – будиночок, де я виріс з матір’ю. Ось це мій "палац"", – заявляв Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.

Щодо офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.