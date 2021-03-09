Американські конгресмени вимагають запровадити санкції проти учасників проєкту "Північний потік - 2"

Законодавці стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації проти газопроводу не підкріплюються настільки ж рішучими діями.

П'ять впливових республіканських конгресменів звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2", попередивши, що проект "загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії".

Прохання міститься в листі законодавців держсекретареві Ентоні Блінкену, передає Голос Америки.

Документ підписали провідний республіканець в комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл Макколл, лідер республіканської меншості в палаті Кевін Маккарті, а також конгресмени Адам Кінзінгер, Брайан Фітцпатрик і Огаст Флугер. Вони висловили стурбованість з приводу планів адміністрації Байдена щодо введення в дію обов'язкових санкцій щодо "Північного потоку-2", передбачених Законом про захист енергетичної безпеки Європи.

Автори листа просять пояснити, чому багато організацій, які беруть участь у діяльності, що підлягає санкціям, досі не опинилися у санкційному списку.

"Це проект російського шкідливого впливу, який загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії, а, отже, розширює можливості режиму Путіна чинити політичний тиск у Європі. Він також дозволить режиму Путіна експортувати природний газ до Західної Європи в обхід України, відокремивши безпеку України від ширшої безпеки Європи і зробивши Київ більш уразливим для російської агресії", - наголосили законодавці.

Конгресмени заявили, що вони глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації проти газопроводу не підкріплюються настільки ж рішучими діями.

"Замість цього, здається, що адміністрація займається жорсткою риторикою, ховаючись за непрозорими оцінками "рівня доказової бази", щоб уникнути повноцінного застосування обов'язкових санкцій по лінії Конгресу, як того вимагає закон", - написали вони. На думку конгресменів, нещодавнє рішення адміністрації ввести санкції тільки проти російського судна-трубоукладача "Фортуна" і його власника, компанії "КВТ-Рус", які були вже внесені до списку санкцій попередньою адміністрацією, символізує "тривожну непослідовність".

Законодавці закликали держсекретаря представити Конгресу нові рішення про введення санкцій, як тільки буде отримана необхідна інформація, не чекаючи 17 травня, коли завершиться поточний 90-денний звітний період і повинна бути представлена наступна обов'язкова доповідь Конгресу. «

Минулого тижня група із 40 сенаторів на чолі з республіканцем Джоном Баррассо з Вайомінгу скерували листа президенту Джо Байдену, критикуючи його адміністрацію за відмову вводити санкції щодо організацій, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". У листі сенатори підкреслюють, що Конгрес прийняв кілька двопартійних законодавчих актів, які передбачають санкції щодо цього проекту.

Законодавці просять адміністрацію Байдена використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти для негайного введення додаткових санкцій, особливо останнього раунду, який обидві палати Конгресу терміново і неодноразово схвалювали торік.

Раніше, у лютому, США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.