Естонія може ввести локдаун через "британський" штам коронавірусу, заявила в понеділок прем'єр Кая Каллас.

"Британський штам більш агресивний і заразний порівняно з іншими, що, мабуть, пояснює швидке зростання випадків зараження в Естонії. Якщо ця інформація, яку ми перевіряємо, відповідає дійсності, то це означає, що нам доведеться найближчим часом ввести в країні локдаун", - цитує Каллас місцеве видання err.ee.

Естонський локдаун передбачатиме перехід на дистанційне навчання, закриття місць масового скупчення людей, таких як непродовольчі магазини й ресторани, заборону розваг на свіжому повітрі та масових заходів.

"Ми поки не навчилися жити з цим вірусом так, щоб можна було якомога безпечніше вести звичне життя, тому масштабні закриття необхідні. Сподіваємося в період локдауну максимально зосередитися на вакцинації, щоб захистити якомога більше людей від ризику хвороби", - зазначила Каллас.

"Британський" штам коронавірусу більш заразний. У ВООЗ не виключають, що він може стати основним у Європі.

На минулому тижні перші випадки "британського" штаму підтвердили в Україні.