На Закарпатті лікарі заявили про критичну ситуацію із заповненістю ліжок для хворих на ковід

Головні лікарі опорних по коронавірусу лікарень на Закарпатті заявили при критичну ситуацію зі зростанням захворюваності та заповненістю ліжок.

На спільному з головою Закарпатської ОДА брифінгу вони повідомили значний ріст інфікування та смертності.

Зокрема, головний лікар Ужгородської центральної міської клінічної лікарні Іван Курах повідомив, що додатково розгорнули вже 190 ліжок, хворі госпіталізуються у важкому стані. У лікарні 96 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці, а 11 стаціонарних хворих раніше вже хворіли коронавірусом, але інфікувалися повторно.

Головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина заявив, що наприкінці тижня медчину систему області може чекати колапс.

"Сьогодні у нашому закладі лежать 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. 60 з них повинні лежати в реанімації. А в самій реанімації у нас всього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня у нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, зранку у нас залишалося всього 5. Цього вистачить години до 16-ї не більше", - заявив він.

Лікар закликав людей схаменутися і не поширювати хворобу.

"Просто одягніть маску, дотримуйтеся дистанції – це ж не так важко! Допоможіть нам, бо наприкінці тижня будемо мати колапс!" - заявив Юрій Яцина.

Головний лікар головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк повідомив, що щодня від хвороби помирає 12 закарпатців. Він зазначив, що за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%.

За його словами, захворюваність дітей збільшилася на 5%. Усі палати інтенсивної терапії на сьогодні у закладі заповнені - вільних місць немає.

Згідно за даними МОЗ, рівень госпіталізації на 100 000 населення станом на 7 березня в області склав 96,1, при цьому завантажені 71,3% ліжок з киснем - це найвищий показник по країні.

За 7 березня на Закарпатті виявили 307 нових інфікованих. Область входить до "лідерів" за заповненістю ліжок, з 8 березня її перевели до червоної зони карантинних обмежень.