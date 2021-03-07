Від ковіду у Києві померло ще 14 осіб

За добу у столиці виявили 432 випадки хвороби.

За минулу добу, 6 березня у Києві виявили 432 випадки захворювання на коронавірус. Померли 14 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед них: 240 жінок віком від 18 до 88 років, 165 чоловіків віком від 18 до 96 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (84) та Оболонському (69).

До лікарень столиці госпіталізували 50 пацієнтів.

Одужала за минулу добу 41 особа.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 142 030. Коронавірус подолали 96 328 мешканців.

За період пандемії у столиці 2767 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 167 осіб, померло 103 особи.

Раніше Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.

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