Україна вступила в третю хвилю ковіду, стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня

Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу, яке зараз спотсерігається в світі.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він додав, що Інститут епідеміології НАН офіційно підтвердив виявлення в Україні "британського штаму".

"Він небезпечніший за європейські штами. Вища швидкість передачі, тяжкий перебіг хвороби, складна клінічна картина. Ситуація напружена. Три області вже у червоній зоні карантину, на межі - Закарпатська та Вінницька. Ми прогнозуємо збільшення числа заражень до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня", - повідомив він.

Степанов закликав дотримуватися протиепідемічних норм і наголосив на важливості вакцинації.

Нагадаємо, що 3 березня в Україні вперше з грудня виявили понад 10 000 нових захворілих. Понад 10 000 хворих підтвердили і за четвер.

"Британську" мутацію ковіду виявили у відібраних на Івано-Франківщині зразках.

26 лютого головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко констатував зростання кількості випадків захворювання на ковід, але наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, Чехії і Польщі.

Ляшко пояснив, що нині має місце і прогнозоване збільшення кількості хворих, пов’язане із сезонною циркуляцією грипоподібних захворювань.