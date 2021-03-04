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Шмигаль пояснив, чому "Буковель" працює, попри "червону" зону

"Це не одна юридична особа, з якою можна домовитися".

Шмигаль пояснив, чому "Буковель" працює, попри "червону" зону
Фото: gorodok.rv.ua

На сьогодні більшість підприємців на гірськолижному курорті "Буковель", що на Івано-Франківщині, не працюють.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками року роботи уряду під його головуванням, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні більшість підприємців на цьому курорті не працює. Тобто, це не одна юридична особа, з якою можна домовитися", - сказав Шмигаль.

За його словами, підприємці "Буковеля" ще до запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області самі виявили ініціативу щодо обмеження своєї роботи.

Нагадаємо, що з 26 лютого Івано-Франківська область перейшла у "червону зону" через новий спалах коронавірусної хвороби, який, за оцінками МОЗ, почався саме в "Буковелі".

Попри це, в "Буковелі" заявили, що курорт продовжить роботу під час нового локдауну. Траси не закриваються, готелі також працюватимуть. Кафе, бари і ресторани працюють тільки на виніс або адресну доставку. Масові заходи, концерти та розважальні програми скасовано.

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