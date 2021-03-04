Одразу три міста ризикують втратити право приймати матчі Євро-2020

Оргкомітети Більбао, Дубліна і Глазго поки що не надіслали підтверджувальних документів.

УЄФА розглядає варіант виключення Більбао, Дубліна і Глазго зі списку міст-господарів майбутнього чемпіонату Європи через відсутність гарантій присутності уболівальників на трибунах, повідомляє APNews.

Європейська організація хоче, щоб під час Євро-2020 на стадіонах було заповнено не менш ніж 50% місць. Тому УЄФА готовий виключити ті міста, які не можуть гарантувати значну кількість глядачів, враховуючи очікуване ослаблення пандемії COVID-19 до червня.

УЄФА хоче узгодити план проведення турніру протягом декількох тижнів.

"Ми проаналізуємо можливість присутності фанів на спортивних аренах, щоб підтвердити, що приймемо Євро", - заявила в середу міністр охорони здоров'я Шотландії Джин Фріман.

Однак це не влаштовує УЄФА, який готовий позбавити арену "Гемпден-Парк" у Глазго своїх чотирьох матчів - трьох групового етапу і зустрічі 1/8 фіналу. Ці поєдинки можуть переміститися на південь - в Англію.

Також УЄФА ще не отримав позитивної інформації від ірландської влади про скасування заборони уболівальникам відвідувати матчі, чинної до 5 квітня.

"Ми в постійному діалозі з УЄФА і маємо намір працювати над завершенням нашого найкращого можливого сценарію відповідно до основних принципів громадської охорони здоров'я", - заявили в ірландському оргкомітеті Євро-2020.

УЄФА також підтримує контакти з Країною Басків в Іспанії, але ще не отримав запевнень щодо присутності уболівальників на матчах у Більбао.

"Залишилося три місяці, і ми повинні бути обережними", - заявили AP в уряді Країни Басків.

"Але ми продовжимо працювати з УЄФА та іншими майданчиками, щоб подивитися, чи можна проводити матчі чемпіонату Європи з уболівальниками, якими будуть обмеження місткості і за яких умов".

Нагадаємо, поєдинки турніру повинні прийняти Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам і Більбао.

Торік Євро-2020 перенесли через невизначеність із COVID-19. Турнір пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Її суперниками в груповому раунді турніру стануть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія.