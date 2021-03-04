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В Україні офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу

Новий штам виявили у двох хворих з Івано-Франківська.

В Україні офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Україні офіційно підтвердили два випадки так званого британського штаму коронавірусу. Його виявили у двох хворих із Івано-Франківська, пише "Сьогодні" з посиланням на Інститут епідеміології та інфекційних хвороб.

Зараз хворі під наглядом медиків.

Нагадаємо, на минулому тижні заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко казав, що попередня перевірка, яка проводилась в німецькій клініці "Шаріте", ніяких нових штамів в Україні не виявила. При цьому він зазначив, що очікуються результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть відібрані зразки від тяжкохворих в Івано-Франківській області.

"Британський" штам коронавірусу більш заразний. У ВООЗ не виключають, що він може стати основним у Європі.

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