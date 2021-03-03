Нардепи збираються забрати 138 млн грн з Програми медгарантій і віддати їх лікарні, яку перевів у свою власність МОЗ

Сьогодні бюджетний комітет ВР буде розглядати проєкт закону №4649, який вже ухвалений парламентом у першому читанні. Проєктом пропонується забрати 138 млн грн з Програми медичних гарантій та передати їх київській міській лікарні "Центр мікрохірургії ока".

За інформацією LB.ua, комітет планує підтримати проєкт, відхиливши подані правки, і вже завтра його можуть винести в зал на голосування у другому читанні.

Центр мікрохірургії ока підписав договір з НСЗУ у серпні 2020 року, коли була ухвалена спеціальна постанова Кабміну, що затвердила формулу розрахунку договору для цього закладу. Як повідомили LB.ua в НСЗУ, Центр уклав договори з НСЗУ на надання медичних послуг за трьома пакетами: амбулаторна допомога, а також два пакети на перехідне фінансування.

"Наприкінці року Центр змінив власника - ним стало Міністерство охорони здоров’я. Відповідно, НСЗУ не може продовжувати сплачувати закладу надані медичні послуги, оскільки такі заклади фінансуються через медичну субвенцію. А цими коштами НСЗУ не розпоряджається. Щоб укласти договір з НСЗУ і отримувати кошти за Програмою медичних гарантій, заклад має відповідати усім вимогам, зокрема, автономізуватися - стати комунальним некомерційним підприємством", - пояснили в НСЗУ.

Якщо заклад не автономізується - він не зможе отримувати гроші у межах Програми медичних гарантій, з чим, відповідно, і пов'язана спроба отримати гроші через спеціальний закон зі змінами до бюджету.

Народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина повідомила, що вона та інші народні депутати подали близько 450 правок до законопроєкту, які показували всі дефіцитні програми в системі охорони здоров'я. У цьому році Програма медгарантій сильно недофінансована - уряд виділив на неї 123 млрд грн замість потрібних 225 млрд грн.

"Якщо їм вже так хочеться дати гроші Центру мікрохірургії ока, який не реформується, могли б взяти з забезпечення Офісу президента чи МВС. Замість цього вони забирають 140 млн грн у тих лікарень, які вже реформувалися. Це буде мінус від діагностики онкології або, наприклад, від лікування інфарктів та інсультів", - зазначила депутатка.

Стефанишина розповідає, що вчора відбувся підкомітет з цього питання. "Нам сказали, що всі наші правки відхилили. Сьогодні буде комітет, але там вже все вирішено. Хочуть вже в четвер, тобто завтра, виносити на голосування в залу", - розповідає депутатка.

"Є ще один дуже важливий момент: вони хочуть виділити втричі більше коштів, ніж Центр отримав торік. Не знаю, чому настільки більше. Знаю, що МОЗ дуже активно за це бореться, вони відстоюють виділення цих коштів", - каже Стефанишина.

У Державному бюджеті-2021 на спеціалізовані та високоспеціалізовані заклади, що підпорядковані МОЗ, закладено майже півтора мільярди гривень.

Авторами проєкту, який пропонує такий перерозподіл коштів, є народні депутати від “Слуги народу” Валерій Зуб, Артем Дубнов, Оксана Дмитрієва, Вікторія Вагнєр, Анна Пуртова та від “Батьківщини”: Олександр Абдуллін, Юлія Тимошенко, Сергій Соболєв, Костянтин Бондарєв.

Нагадаємо, що у межах Програми медгарантій оплачуються всі медичні послуги, які надаються пацієнтам державними, комунальними та частиною приватних закладів - це і первинна медична допомога, і госпіталізації, лікування інсультів-інфарктів, онкологічних захворювань дорослих та дітей, лікування ковіду і т.д. Загалом наразі це 6 тисяч контрактів на медичні послуги, підписані з трьома тисячами закладів по всій країні.