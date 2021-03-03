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Учора від коронавірусу щепили майже 2 тис. осіб, найбільше - на Донеччині

Від початку кампанії першу дозу вакцини вкололи вже 6 888 людям.

Учора від коронавірусу щепили майже 2 тис. осіб, найбільше - на Донеччині
Фото: EPA/UPG

2 березня в Україні зробили 1 983 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області - 220.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні першою дозою препарату Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва щеплено 6 888 осіб. Найбільша кількість вакцинованих також у Донецькій області. Там першу дозу отримали вже 620 осіб.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також 2 березня щеплення від ковіду вакциною, що залишилася після роботи мобільної бригади, отримав керівник Національної служби здоров’я Андрій Віленський. Він вакцинувався у Київській міській клінічній лікарні №1.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вчора отримав першу дозу вакцини у Кагарлику на Київщині. Процес вакцинації транслювався в ефірі.

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