Уранці 3 березня щеплення від коронавірусної інфекції отримали працівники департаменту охорони здоров’я Одеської державної адміністрації. Першою вакцинувалася директорка департаменту Наталія Одарій-Захар'єва, повідомляє пресслужба відомства.

Фото: facebook.com/oblzdravOD

Разом зі співробітниками департаменту вакцину отримав директор південного міжрегіонального Департаменту Національної служби здоров’я Дмитро Самофалов.

Фото: facebook.com/oblzdravOD

"Після щеплення всі вакциновані, як і вимагається за інструкцією, ще деякий час находилися під наглядом медпрацівників у кімнаті для відпочинку КНП "Обласний центр соціально-значущих хвороб". Після щеплення Наталія Одарій-Захар'єва, як і ії підлеглі почувають себе добре. У рамках початку публічної кампанії з вакцинації Департамент охорони здоров'я ООДА на власному прикладі продемонстрував, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безпечна та якісна", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/oblzdravOD

Фото: facebook.com/oblzdravOD

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

Станом на ранок 3 березня першу дозу вакцини вкололи вже 6 888 людям. Зокрема, вакцинувалися міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, керівник Національної служби здоров’я Андрій Віленський.

Учора президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач. Щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій. Там само від коронавірусу вакцинувався і голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.