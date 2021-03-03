Мер Миколаєва: хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися за власний кошт

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважає, що ті, хто відмовиться від безкоштовної вакцинації проти коронавірусу, повинні платити за лікування у випадку госпіталізації.

Про це він сказав в прямому ефірі на фейсбуці ввечері 2 березня.

"Я читаю коментарі під різними новинами: "Ми не хочемо і не будемо вакцинуватися". Я думаю, що далі буде така історія. На сьогодні ті люди, які попадають в лікарню, вони лікуються за рахунок держави через НСЗУ. Мені здається, що ті, хто буде писати, відмову або не будуть вакцинуватися - будуть просто лікуватися за власний кошт", - сказав Сенкевич.

Він додав, що вартість одного дня лікування становить від 5 до 10 тисяч гривень.

"Або вакцинуйтесь, або готуйте кошти для лікування", - сказав Сенкевич.

Нагадаємо, що в Україні поки що вакцинували менше 7 тисяч осіб, темпи вакцинації - менше 2 тисяч людей на добу.