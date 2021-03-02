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Україна розпочала запровадження санкцій щодо австрійської компанії через оперний театр в Криму, - МЗС

Архітектори з Австрії беруть участь у спорудженні оперного театру в окупованому РФ Севастополі.

Україна розпочала запровадження санкцій щодо австрійської компанії через оперний театр в Криму, - МЗС
Фото: Новости Севастополя

Україна започаткувала запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та його керівництва через будівництво оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, передає Радіо Свобода.

"У зв’язку з участю австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» у проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - йдеться у відповіді міністерства на запит.

У МЗС зазначили, що Україна також започаткувала запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за "співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Раніше посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що Україна може запровадити санкції проти відомого австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau, яке може брати участь у побудові оперного театру в Севастополі.

Будівництво театру опери і балету на мисі Хрустальний в Севастополі почалося у серпні. Як пишуть кримські ЗМІ, театр - лише одна зі складових проекту великого культурного кластера, який повинен з'явитися в центрі Севастополя за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Згідно з паспортом театру, будівлю повинні звести до середини 2023 року.

За задумом проектувальників з Москви, на території кластера, крім театру опери і балету, мають бути військово-історичний музей, академія хореографії, майданчик для експозиції російських музеїв, театральне училище, а також житловий комплекс для персоналу цих установ.

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