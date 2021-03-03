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"Євросолідарність" вимагає припинити кампанію проти Порошенка і взятися за тих, хто підозрюється у тероризмі

Люди, які фінансують тероризм згідно рішення РНБО, повинні сидіти в тюрмі, а не в залі Верховної Ради, вважає Парубій.

"Євросолідарність" вимагає припинити кампанію проти Порошенка і взятися за тих, хто підозрюється у тероризмі
Фото: Михаил Палинчак

«Європейська Солідарність» вимагає припинити "брудну інформаційну кампанію" проти експрезидента, лідера партії Петра Порошенка. Про це з трибуни парламенту заявив ексголова Верховної Ради, народний депутат Андрій Парубій.

При цьом він нагадав про ряд масштабних обмінів полоненими, які вдалося провести при Порошенкові, атакож те, що експрезидент не видав Росії ані Цемаха як ключового свідка злочину, ані «беркутів», що розстрілювали людей на Майдані.

«Сьогодні ми спостерігаємо чергове таке шоу з метою прикрити власні прорахунки, починаючи з нездатності забезпечити країну вакциною – і завершуючи ситуацією в економіці і в провалі по боротьбі з корупцією. Ми досі маємо проросійських силовиків в Офісі Президента, ДБР та інших структурах. Ми маємо Портнова в судах, і відповідні рішення судів про ув’язнення українських патріотів – як питання по Стерненку, як цькування Ріффмастера та Кузьменко. Як спроби учинити розправу над членами «Європейської Солідарності» Фединою, Звіробій, Чорновол. Ми зрештою маємо справу «вагнерівців», коли влада відпускає російських найманців і вбивць, а ветерани сидять у тюрмах. На цьому тлі розгортається черговий ганебний серіал з черговими плівками. Особливо цинічно, що цей серіал стосується питання обміну полоненими», – говорить Парубій.

Він також наголосив, що «Європейська Солідарність» вимагає негайних дій щодо осіб, які підозрюються у тероризмі. «Ми віримо, що правоохоронні органи мають достатньо доказів. А коли так – вони повинні пред’явити підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які підозрюються у важкому злочині. Я переконаний: люди, які фінансують тероризм згідно рішення РНБО – Медведчук, Козак – повинні сидіти в тюрмі, а не в залі Верховної Ради України. Це вимога і українського народу, і «Європейської Солідарності», – заявив Андрій Парубій.

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