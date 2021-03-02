Президент Європейської Ради запевнив Зеленського, що ЄС збереже санкції проти Росії

Український президент на зустрічі з Мішелем наголосив на необхідності посилення тиску на країну-агресора.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Росію.

Під час спільної пресконференції на лінії розмежування у місті Щастя з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем Зеленський повідомив про регулярні провокації з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

"Продовжують гинути наші військові, наші хлопці. Протягом останніх 10 днів ми втратили двох наших захисників, тож я буду дуже вдячний вам, пане, за подальшу мобілізацію тиску Європейського Союзу і його держав на Росію", - зазначив він.

Зеленський додав, що Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом, а зробити це можна тільки за підтримки європейських партнерів. Президент також подякував ЄС та особисто Мішелю за політичну підтримку, санкційний тиск на Росію задля виконання нею мінських домовленностей та деокупації територій.

Шарль Мішель наголосив на неприйнятності поточної ситуації на Донбасі.

"На жаль, Росія не відобразила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - підкреслив він.

Мішель зазначив, що ЄС очікує на забезпечення Росією повного допуску місії СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території. Також він додав, що РФ продовжує блокувати пункти пропуску в Щасті і Золотому.

Президент Євроради повідомив, що цього року ЄС починає нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг на Донбасі, зокрема і для фінансування пунктів пропуску.

Нагадаємо, що сьогодні президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав дводенний візит в Україну. Сьогодні він відвідає Донбас, а завтра, 3 березня, зустрінеться з представниками антикорупційних інституцій. Також він має намір здійснити візит в центр вакцинації.