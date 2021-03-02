Верховна Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про пільги для "інвестиційних нянь"

Зокрема, їх терміном на п'ять років звільнили від сплати податку на прибуток підприємства.

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими підприємства-інвестори зі значними інвестиціями звільняються від обкладання податком на прибуток підприємств. Законопроєкт був поданий до парламенту президентом України.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

"Законом звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств підприємства - інвестори зі значними інвестиціями протягом п'яти послідовних років з дати подання заяви але не раніше дати подання такої заяви та дати введення в експлуатацію об'єкта, побудованого (щодо якого здійснено реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) в рамках реалізації інвестиційного проєкту", - йдеться у поясненні.

Також зміни до кодексу до 1 січня 2035 року звільнили від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту. Перелік і обсяги товарів затвердить уряд разом із укладенням спеціального інвестиційного договору.

Окрім того, до 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування зможуть встановлювати меншу орендну плату за користування земельних ділянок, на яких реалізовується інвестиційний проєкт. Також вони можуть взагалі звільнити інвесторів від сплати земельного податку.

Нагадаємо, що у грудні 2020 Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила так званий закон про інвестиційних нянь. Інвестори можуть розраховувати на підтримку, якщо вкладають кошти в промисловість, інфраструктуру, логістику, переробку сміття, туризм, освіту, медицину, спорт.

Проєктом зі значними інвестиціями вважається той, інвестиції в котрого складають не менше 20 млн євро.