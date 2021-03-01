Корбан став співвласником мережі магазинів техніки "Цитрус"

Український бізнесмен і політик Геннадій Корбан став власником 50% акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ", якій належать торгові марки і логотипи мережі магазинів техніки та електроніки "Цитрус".

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на інформацію в системі Youcontrol.

Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис грн. Раніше власником пакету акцій, яку викупив Корбан, був співзасновник мережі Дмитро Зінченко.

Решта 50% акцій належать Григорію Топалу.

Раніше, як повідомляє видання, між співвласниками стався конфлікт. У 2020 році Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії, звинувативши в цьому Топала.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Ігор Коломойський розповів Високому суду Лондона про свій актив у Грузії - ферму для майнінгу криптовалюти, в яку бізнесмен влітку 2017 року інвестував $50 млн.