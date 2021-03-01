Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців
Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
ГоловнаЕкономікаБізнес

Корбан став співвласником мережі магазинів техніки "Цитрус"

Решта 50% акцій належать Григорію Топалу.

Корбан став співвласником мережі магазинів техніки "Цитрус"
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Український бізнесмен і політик Геннадій Корбан став власником 50% акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ", якій належать торгові марки і логотипи мережі магазинів техніки та електроніки "Цитрус".

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на інформацію в системі Youcontrol.

Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис грн. Раніше власником пакету акцій, яку викупив Корбан, був співзасновник мережі Дмитро Зінченко.

Решта 50% акцій належать Григорію Топалу.

Раніше, як повідомляє видання, між співвласниками стався конфлікт. У 2020 році Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії, звинувативши в цьому Топала.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Ігор Коломойський розповів Високому суду Лондона про свій актив у Грузії - ферму для майнінгу криптовалюти, в яку бізнесмен влітку 2017 року інвестував $50 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також