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Новий український лоукост Bees Airline зареєстрував перші літаки

Це два Boeing 737-800, які раніше експлатувала МАУ.

Новий український лоукост Bees Airline зареєстрував перші літаки
Фото: avianews.com

Новий український лоукост Bees Airline зареєстрував в Україні два перші літаки.

Про це пише avianews.com.

Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року.

Обидва авіалайнера випущені в 2010 році і стоять наразі у Польщі. Раніше їх під номерами UR-PSC і UR-PSD дев'ять років експлуатувала МАУ.

“Поки Bees Airline ще не має сертифіката експлуатанта, який дозволяє авіакомпанії почати виконувати рейси з пасажирами. Для отримання цього документа необхідно поповнити флот двома літаками, що авіакомпанія вже зробила”, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні відомо, що в березні Bees Airline літатиме з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а в квітні полетить до Кенії для туроператора TPG.

Авіакомпанія має намір працювати за концепцією лоукост на регулярних і чартерних рейсах. Базовим аеропортом для неї стане “Київ” (Жуляни).

“Зараз схожу концепцію на українському ринку застосовує авіакомпанія SkyUp. Її до липня 2020 року очолював Євген Хайнацкий, який зараз є представником акціонерів Bees Airline”, – додає видання.

Нагадаємо, авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в Україні у липні 2020 року.

Створення Bees Airline пов'язують зі звільненням в.о. гендиректора SkyUp Євгена Хайнацького, який очолював компанію з 2017 року. Його нібито звільнили за те, що він брав участь в організації роботи іншої компанії

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