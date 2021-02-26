"Укроборонпром" анонсував виробництво вертольотів Bell UH-1 Iroquois в Одесі

Перший борт нібито мають зібрати ще цього літа.

На Одеському авіаційному заводі планують організувати ліцензійну збірку американських вертольотів Bell UH-1 Iroquois.

Про це під час візиту на підприємство сказав директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, пише "Думська".

За його словами, виробництво розмістять в одному з цехів заводу, а перший борт повинен бути зібраний до 30-річчя незалежності України, тобто влітку 2021 року.

"Організація виробництва вертольотів зараз знаходиться на завершальній стадії. Проект фінансується за рахунок інвестиційних коштів", - сказав він.

Директор авіазаводу Віталій Юхачов підкреслив, що "Ірокез" - багатоцільовий вертоліт. Він може бути і транспортним, і пасажирським, а при наявності підвісного озброєння - і ударним.

Одеський авіаційний завод - одне з найстаріших авіаційних підприємств в Україні. Воно спеціалізується на ремонті та модернізації літаків МіГ-21, МіГ-23, МіГ-27, ІЛ-39 і Як-52, а також окремих вузлів, агрегатів та двигунів літаків.