На Одещині побудують та відремонтують 420 км велодоріжок, - Укравтодор

Вздовж державних автошляхів в Одеській області планують збудувати окремі доріжки для велосипедів, відділені огородженням. Веломаршрути утворять Велике та Мале велокола Одещини. Такий амбітний проєкт, що створить веломаршрути до головних туристичних локацій регіону, презентували на президентському форумі «Україна 30.Інфраструктура», повідомляє «Укравтодор» на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Як зазначається у повідомленні, сумарно кола простягатимуться на 420 кілометрів. Вздовж відремонтованих автошляхів їх добудують, а при виготовленні проєктів нових доріг включать їхнє зведення. Перші 134 велодоріжок уже перебувають на етапі проєктування. Це маршрути вздовж морського узбережжя.

«Мале велоколо Одещини матиме протяжність 90 км і пролягатиме вздовж доріг Н-33 та Т-16-47. Дістатися ним можна буде до розташованих навколо Одеси курортів, наприклад Чорноморськ, Грибівка, Овідіополь. Велике велоколо Одещини простягатиметься на 250 км. Воно проходитиме вздовж доріг Т-16-10, Т-16-47, М-27, М-14, М-16 і Т-16-25. Ним веломандрівники зможуть доїхати до Затоки, Шабо, Сергіївки і Татарбунарів», - сказано у повідомленні.

При будівництві велодоріжок використовуватимуть феросплавний щебінь для здешевлення будівництва та утилізації відходів заводів.