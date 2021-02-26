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На Одещині побудують та відремонтують 420 км велодоріжок, - Укравтодор

Веломаршрути утворять Велике та Мале велокола Одещини.

Вздовж державних автошляхів в Одеській області планують збудувати окремі доріжки для велосипедів, відділені огородженням. Веломаршрути утворять Велике та Мале велокола Одещини. Такий амбітний проєкт, що створить веломаршрути до головних туристичних локацій регіону, презентували на президентському форумі «Україна 30.Інфраструктура», повідомляє «Укравтодор» на своїй офіційній сторінці в Facebook

Як зазначається у повідомленні, сумарно кола простягатимуться на 420 кілометрів. Вздовж відремонтованих автошляхів їх добудують, а при виготовленні проєктів нових доріг включать їхнє зведення. Перші 134 велодоріжок уже перебувають на етапі проєктування. Це маршрути вздовж морського узбережжя.

«Мале велоколо Одещини матиме протяжність 90 км і пролягатиме вздовж доріг Н-33 та Т-16-47. Дістатися ним можна буде до розташованих навколо Одеси курортів, наприклад Чорноморськ, Грибівка, Овідіополь. Велике велоколо Одещини простягатиметься на 250 км. Воно проходитиме вздовж доріг Т-16-10, Т-16-47, М-27, М-14, М-16 і Т-16-25. Ним веломандрівники зможуть доїхати до Затоки, Шабо, Сергіївки і Татарбунарів», - сказано у повідомленні.

При будівництві велодоріжок використовуватимуть феросплавний щебінь для здешевлення будівництва та утилізації відходів заводів.

Ранішеголова Укравтодору Олександр Кубраков заявив, що в рамках програми Президента «Велике будівництво» у 2021 році буде відремонтована траса М-30 Стрий – Ізварине протяжністю 1400 км, яка з'єднає захід і схід України.

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