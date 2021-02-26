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Коломойський заявив суду, що інвестував $50 млн у ферму для майнінгу криптовалют у Грузії

ПриватБанк наполягав на "перехресному допиті" бізнесмена, оскільки підозрював його в приховуванні реальної вартості грузинського активу.

Коломойський заявив суду, що інвестував $50 млн у ферму для майнінгу криптовалют у Грузії
Фото: стопкадр видео

У рамках розгляду за позовом ПриватБанку до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та підконтрольних їм компаній, Коломойський розповів Високому суду Лондона про свій актив у Грузії - ферму для майнінгу криптовалюти, в яку бізнесмен влітку 2017 року інвестував $50 млн.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на рішення суду щодо клопотання ПриватБанку про докладний допит Коломойського про ці активі.

ПриватБанк наполягав на "перехресному допиті" бізнесмена, оскільки підозрював його в приховуванні реальної вартості грузинського активу. З 2017 року, за рішенням Високого суду Лондона, активи ексвласників банку знаходяться під "світовим арештом" - Коломойського і Боголюбова зобов'язали надати суду перелік усіх великих об'єктів у власності, що було зроблено на початку 2018-го.

Згідно з інформацією, наданою Коломойським і його юристами, він інвестував у грузинську ферму $50 млн у червні 2017 року разом із місцевими бізнесменами Олексієм Кучухідзе і Георгієм Капанадзе. Виробництвом оперували їх компанії Georgian Manganese LLC і Vartsikhe 2005 LLC.

Коломойський пояснив, що за планом Кучухідзе, до 2021 року ферма мала добути 50 тис. біткоїнів приблизною вартістю $1 млрд. Це передбачало зростання вартості біткоїнів з $2500 в 2017 році до $20 тис. на початок 2021 (поточна вартість криптовалюти - майже $51 тис.). Фактично майнінг проводився з листопада 2017 до листопада 2018 і з травня до вересня 2019 року. За цей період було видобуто 3533 біткоїна.

Як заявили юристи Коломойського, на даний момент їх клієнту належить не більше 1 тис. біткоїнів.

Юристи ПриватБанку (фірма Hogan Lowells) засумнівалися в цій інформації і звернулися з клопотанням про допит Коломойського наприкінці січня 2021 року. Суддя відхилив це клопотання.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Приватбанк звернувся до Високого суду Лондона, звинувативши колишніх власників і шість пов'язаних із ними британських компаній у виведення $2,5 млрд.

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